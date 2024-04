La Soluzione ♚ Le Parche dei Greci

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Le Parche dei Greci. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MOIRE

Curiosità su Le parche dei greci: Ciascuno e compila…» (divina commedia, purgatorio, canto xxi, 25-27) le parche (in latino parcae), nella mitologia romana, sono il corrispettivo delle... Le tre Moire (in greco antico: a, Moìrai), assimilate anche alle Parche romane e alle Norne norrene, sono figure appartenenti alla mitologia greca. Nei poemi omerici compare una sola Moira. Nella Teogonia di Esiodo compaiono due volte: come figlie della Notte e come figlie di Zeus e Temi, erano la personificazione del destino ineluttabile. Il loro compito era tessere il filo del fato di ogni uomo, svolgerlo ed, infine, reciderlo segnandone la morte.

