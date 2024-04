La Soluzione ♚ Ospita le Settimane della moda

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Ospita le Settimane della moda. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MILANO

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Ospita le settimane della moda: Eventi legati alla settimana della moda di milano, ospita numerosissimi negozi d'abbigliamento delle firme più importanti della moda, atelier, studi e... Milano (IPA: /mi'lano/ ; Milan in dialetto milanese, [mi'l~] o [mi'lã]) è un comune italiano di 1 372 580 abitanti, capoluogo della regione Lombardia e dell'omonima città metropolitana, centro di una delle più popolose aree metropolitane d'Europa; è inoltre il secondo comune più popoloso d'Italia (dopo Roma) e rientra tra le venti città più grandi e popolose dell'intera Europa. Fondata intorno al 590 a.C. da una tribù celtica facente parte del gruppo degli Insubri e appartenente alla cultura di Golasecca, fu conquistata dagli antichi Romani nel 222 a.C. Con il passare dei secoli, Mediolanum accrebbe la sua importanza sino a divenire ...

Altre Definizioni con milano; ospita; settimane; moda;