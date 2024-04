La Soluzione ♚ Ornella cantante

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Ornella cantante. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VANONI

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Ornella cantante: Eponimi, vedi ornella vanoni (1961) o ornella vanoni (1967). festival di napoli 1964 ornella vanoni (milano, 22 settembre 1934) è una cantante e attrice italiana... Ornella Vanoni (Milano, 22 settembre 1934) è una cantante e attrice italiana. Considerata tra le maggiori interpreti della musica leggera italiana, è una delle artiste italiane dalla carriera più longeva: in attività dal 1956, ha pubblicato 112 lavori (tra album, EP e raccolte) e rientra tra le cantanti con il maggior numero di vendite, con oltre 55 milioni di dischi. Dotata di uno stile interpretativo molto personale e sofisticato, che le conferisce una timbrica vocale fortemente riconoscibile, Ornella Vanoni vanta un ampio e poliedrico repertorio, che spazia dalle Canzoni della mala degli esordi al pop d'autore, alla bossa nova (degna di ...

Altre Definizioni con vanoni; ornella; cantante;