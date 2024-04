La Soluzione ♚ Onde impetuose

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Onde impetuose. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MAROSI

Curiosità su Onde impetuose: Forma di c: il primo lato lungo presenta un mare (di ghiaia) dalle onde impetuose provenienti da scogli (rocce) che partono dal lato corto, completamente... Virgilio Romualdo Maroso (Crosara di Marostica, 26 giugno 1925 – Superga, 4 maggio 1949) è stato un calciatore italiano, di ruolo difensore. Considerato uno dei più grandi terzini della storia del calcio italiano, è stato tra i migliori difensori europei della propria epoca. Morì nella tragedia di Superga, non ancora ventiquattrenne.

