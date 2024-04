La Soluzione ♚ Non dimenticarsi

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Non dimenticarsi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RICORDARSI

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Non dimenticarsi: Della sua vita precedente (come accade in saga of tanya the evil) oppure dimenticarsi completamente di quanto accadutogli fino al suo risveglio in quel mondo... Parte della cultura hawaiana, ohana significa famiglia in senso esteso del termine, che include la relazione stretta, adottiva o intenzionale. Essa enfatizza l'idea che famiglia e amici sono uniti assieme, e che devono cooperare e ricordarsi gli uni degli altri. Il termine ha la stessa derivazione linguistica (ed il suo uso è simile) del termine maori whanau. Ohana è anche il tema principale del cartone animato Disney Lilo & Stitch ("Ohana significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato. O dimenticato").

