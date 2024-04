La Soluzione ♚ Il nome del cantante Leali

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il nome del cantante Leali. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FAUSTO

Curiosità su Il nome del cantante leali: Rettore, silvia salemi e fausto leali. il 31 maggio esce un cofanetto dal titolo 50 anni di bella musica contenente il doppio cd con la registrazione dell'intero... Fausto Leali (Nuvolento, 29 ottobre 1944) è un cantautore italiano contraddistinto da una vocalità caratteristica che gli fruttò l'appellativo di negro bianco. Tra i suoi più grandi successi si distinguono A chi (1967), Deborah (1968), Angeli negri (1968), Un'ora fa (1969), Io camminerò (1976), Io amo (1987), Mi manchi (1988) e Ti lascerò (1989). Fra i riconoscimenti nazionali vince il Premio Lunezia 2016, per la capacità di valorizzare le qualità musical-letterarie delle canzoni attraverso il talento interpretativo e nel 2023 al Teatro Civico della Spezia il Premio Lunezia alla Carriera.

