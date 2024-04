La Soluzione ♚ Un mezzo per tutti

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Un mezzo per tutti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BICI

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Curiosità su Un mezzo per tutti: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi terra di mezzo (disambigua). la terra di mezzo è una regione di arda, l'universo immaginario fantasy creato... La bicicletta (spesso abbreviata in bici) è un veicolo azionato dalla forza muscolare umana degli arti inferiori, costituito da un telaio cui sono vincolate due ruote allineate e dotato di un sistema meccanico di trasmissione della potenza fisica generata alla ruota motrice. Dal punto di vista tecnico e normativo, in Italia la bicicletta rientra nella più ampia categoria dei velocipedi.

