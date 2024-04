La Soluzione ♚ Maschera con la lacrima

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Maschera con la lacrima. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PIERROT

Curiosità su Maschera con la lacrima: la maschera di ferro (the man in the iron mask) è un film del 1998 diretto da randall wallace. il soggetto è liberamente ispirato al romanzo il visconte... Pierrot è una maschera della commedia dell'arte italiana nata in Francia verso la fine del Seicento.

