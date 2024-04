La Soluzione ♚ Il malvagio paladino di Maganza

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Il malvagio paladino di Maganza. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GANO

Curiosità su Il malvagio paladino di maganza: Significati, vedi paladino (disambigua). il paladino era, secondo il ciclo letterario conosciuto come ciclo carolingio o chanson de geste, il cavaliere più... Gano di Maganza, o Gano di Magonza (Ganelon in antico francese), è un personaggio della Chanson de Roland, poema del ciclo carolingio. Appartiene alla famiglia dei Magonza, imparentati con Carlo Magno, che però verrà poi da loro tradito.

