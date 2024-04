La Soluzione ♚ Un liquore invecchiato in fusti di rovere

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Un liquore invecchiato in fusti di rovere. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COGNAC

Curiosità su Un liquore invecchiato in fusti di rovere: 3 mesi in tini di rovere così da acquisire aromi terziari. añejo (invecchiata o vintage): il prodotto viene invecchiato in botte per almeno un anno, anche... Il cognac è un distillato francese tutelato da una Appellation d'origine contrôlée (AOC), ricavato dalla distillazione di vino bianco. Si produce solo nei dipartimenti della Charente e della Charente Marittima nell'ovest della Francia, ed una piccola porzione della Dordogna e del dipartimento delle Deux-Sèvres e prende il nome dalla città che tradizionalmente è stata la sede principale del suo commercio, Cognac.

