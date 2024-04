La Soluzione ♚ Inghiottito come un boccone

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Inghiottito come un boccone. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DEGLUTITO

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Curiosità su Inghiottito come un boccone: Del tamburino, pinocchio si mette a cercare il padre, ma viene inghiottito in un boccone dal pesce-cane. al suo interno, pinocchio trova geppetto e con... La deglutizione è un atto fisiologico articolato che consente la progressione del bolo alimentare dalla cavità orale allo stomaco. È una funzione essenziale molto complessa che necessita della coordinazione della muscolatura orofaringea, laringea ed esofagea e se alterata può portare a gravi conseguenze quali disidratazione e denutrizione. Durante la deglutizione, la faringe viene convertita per solo pochi secondi in un tratto per la propulsione del cibo. È particolarmente importante che la respirazione non venga compromessa a causa della deglutizione.

