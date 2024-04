La Soluzione ♚ Infuriò in Europa dal 1347

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Infuriò in Europa dal 1347. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PESTE

Curiosità su Infurio in europa dal 1347: Per poi raggiungere la grecia, l'egitto e la penisola balcanica. nel 1347 arrivò in sicilia e da lì a genova. nel 1348 aveva infettato la svizzera e tutta... La peste è una malattia infettiva di origine batterica causata dal bacillo Yersinia pestis. È una zoonosi, il cui bacino è costituito da varie specie di roditori e il cui principale vettore è la pulce dei ratti (Xenopsylla cheopis) ma che può essere trasmessa da varie specie di parassiti ematofagi (come pulci, pidocchi, cimici dei letti) e che si può trasmettere anche da uomo a uomo. È una malattia quarantenaria e per il regolamento sanitario internazionale è assoggettata a denuncia internazionale all'OMS, sia per i casi accertati sia per quelli sospetti. Dal 2010 al 2015 sono stati riportati 3 248 casi in tutto il mondo di cui 584 con ...

