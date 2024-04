La Soluzione ♚ Guai per Brenno

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Guai per Brenno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VAE

Curiosità su Guai per brenno: Significati, vedi brenno (disambigua). brenno (... – post 390 a.c.) è stato un condottiero gallo, capo della tribù celtica dei senoni, noto per avere messo... Vae victis (pronuncia ecclesiastica: ['v 'viktis], pronuncia classica o restituta: ['wae 'wktis]), è una locuzione latina, che tradotta letteralmente significa "guai ai vinti". La locuzione è divenuta proverbiale in molte culture e viene più frequentemente utilizzata come amaro commento dinanzi ad una crudele sopraffazione o ad un beffardo accanimento di chi ha di fronte un avversario non più in grado di difendersi.

