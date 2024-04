La Soluzione ♚ Grasso obeso

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Grasso obeso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PINGUE

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Grasso obeso: Massa grassa, o fm, dall'inglese fatty mass, si intende la parte di massa (peso) di un organismo costituita dall'organo adiposo, ovvero dal grasso corporeo... Pingu è una serie animata svizzera creata da Otmar Gutmann e Erika Brueggemann e realizzata in claymation. È stata trasmessa in televisione dal 7 marzo 1990 fino al 9 aprile 2000 sul canale svizzero Schweizer Fernsehen per un totale di 104 episodi da 5 minuti ciascuno. In seguito all'acquisizione dei diritti da parte della BBC sono stati prodotti altri 52 episodi dal 2003 al 2006 e trasmessi sul canale britannico BBC Two. Le vicende si svolgono sempre al polo sud. Tutti i personaggi sono doppiati in un grammelot incomprensibile da Carlo Bonomi negli episodi dal 1º al 104º e da Marcello Magni e David Sant dal 105º in poi. In Italia la serie ...

Altre Definizioni con pingue; grasso; obeso;