La soluzione di 6 lettere per la definizione: Galleria con i binari. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TUNNEL

Curiosità su Galleria con i binari: Cinquecento e deve il suo nome alle vicine terme di diocleziano; con i suoi 32 binari è la stazione più grande d'italia. dopo l'apertura delle prime due... Nel campo dell'ingegneria civile, una galleria o tunnel (pronuncia ['tunnel]) è una perforazione del suolo approssimativamente orizzontale, nella quale domina la lunghezza sulle altre due dimensioni, e che mette in comunicazione due luoghi tra di loro. Una galleria che attraversa un'altura è detta traforo.

