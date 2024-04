La Soluzione ♚ Fabbricanti di funi

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Fabbricanti di funi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CORDAI

non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Curiosità su Fabbricanti di funi: Dipinta con il nome s. laurentius). il nome attuale le deriva dai fabbricanti di funi che esercitavano il loro mestiere nel quartiere, e che ancora oggi... La corda è un insieme di fili intrecciati, di materiali vari, capaci di sopportare sforzi di trazione. Può essere costituita da materiali naturali, metallici o sintetici. Se l'intrecciatura dei fili costituenti è a spirale, è detta fune.

