La Soluzione ♚ Erano cavalleggeri

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Erano cavalleggeri. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ULANI

Curiosità su Erano cavalleggeri: Riferimento. i cavalleggeri sono, come dice il nome, una specialità della cavalleria leggera. in origine si diede il nome di cavalleggeri a una cavalleria... Gli ulani (polacco Ulani) sono una specialità della cavalleria leggera ideata in Polonia, diffusa poi tra il XVIII e XIX secolo in vari eserciti europei.

Altre Definizioni con ulani; erano; cavalleggeri;