La Soluzione ♚ Era la sigla di un imposta comunale

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Era la sigla di un imposta comunale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TASI

Curiosità su Era la sigla di un imposta comunale: l'imposta municipale unica (imu) o imposta municipale propria è un tributo (imposta) del sistema tributario italiano, in vigore dal 2012. è un tributo... Il tributo per i servizi indivisibili (detta anche TASI) è stato un tributo del sistema tributario italiano. Insieme con l'IMU e la tassa sui rifiuti (TARI), è una delle tre componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) ed è stata istituita dalla legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 cioè la legge di stabilità per il 2016). Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la TASI è stata abrogata ed è stata istituita la nuova IMU 2020.

