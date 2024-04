La Soluzione ♚ Eliminare la raucedine: la voce

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Eliminare la raucedine: la voce. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCHIARIRE

Curiosità su Eliminare la raucedine: la voce: Sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. per raucedine si intende una alterazione della normale voce, ove appare aspra e stridula o bassa e cavernosa... Il Coton de Tuléar è un cane da compagnia originario del Madagascar, nella zona di Toliara; deriva dall'incrocio di Bichon, giunti al seguito di commercianti che li imbarcavano per la caccia ai topi, con cani autoctoni dell'isola. Probabile, fra i suoi antenati, anche il Bedlingtown Terrier, da cui il dorso convesso, ricercato nel Coton, e il Papillon, che lasciò macchie sul mantello.

