La Soluzione ♚ Elenco di refusi da rettificare nello stampato

La soluzione di 13 lettere per la definizione: Elenco di refusi da rettificare nello stampato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ERRATA CORRIGE

Curiosità su Elenco di refusi da rettificare nello stampato: refugio da rettificare nella stampato" L'errata corrige (erràta còrrige, in latino «correggi le cose sbagliate») è una lista di errori di composizione riscontrati dopo la stampa di un libro (più raro in un periodico). Nella lista si specifica l'errore che si è commesso e la pagina, riportandone la sua correzione. Generalmente appare alla fine del libro in una delle ultime pagine. Tale locuzione latina, in italiano, è maschile. Si può di rado trovare anche nella forma, che è invece d'uso nella lingua inglese errata corrigenda; se inteso al singolare, essendo di genere neutro, diventa erratum corrigendum.

