La Soluzione ♚ Dimezzato in un libro di Calvino

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Dimezzato in un libro di Calvino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VISCONTE

Curiosità su Dimezzato in un libro di calvino: Il visconte dimezzato è un romanzo di italo calvino rilasciato nel 1951. è la prima parte della trilogia i nostri antenati, il quale include anche i romanzi... Visconte è un titolo nobiliare che nella gerarchia araldica segue il titolo di conte.

