La Soluzione ♚ Un dialetto francese

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Un dialetto francese. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PATOIS - PICCARDO

Curiosità su Un dialetto francese: Sono il francese acadiano, il francese meticcio, il francese di terranova e il francese brayon, per un totale di 7 817 655 locutori. il francese quebecchese... Pur senza una formale definizione linguistica, il termine patois (pronuncia /pa'twa/) è usato per descrivere una lingua considerata non regolare. Deriva dal francese antico patoier, che significa gesticolare, da patte (= zampa) · .

