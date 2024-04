La Soluzione ♚ La devono osservare i militari

La soluzione di 10 lettere per la definizione: La devono osservare i militari. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DISCIPLINA

Curiosità su La devono osservare i militari: Giallo e rosso, con la parte gialla di dimensione doppia rispetto a quelle rosse. le bandiere e le insegne di stato e di guerra devono essere caricate dallo... Disciplina – settore scientifico-disciplinare organizzato per facilitare la didattica; Disciplina spirituale – pratica od azione compiuta con regolarità al fine di ottenere il risveglio spirituale; Disciplina della Chiesa – insieme delle regole e dei doveri, formulate dagli apostoli, dai papi e dai concili, che si devono rispettare per potere legittimamente fare parte della Chiesa Disciplina – dea minore della mitologia romana, personificazione della disciplina Disciplina – nel diritto, complesso delle norme (e osservanza delle stesse) volte ad assicurare il buon funzionamento e la regolarità di una comunità, di un istituto o di uno ...

