La Soluzione ♚ Desinenza di località lombarde

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Desinenza di località lombarde. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ATE

Curiosità su Desinenza di localita lombarde: La divisione della lombardia in aree o sezioni, in centro delle culture lombarde, grammatica dei dialetti della lombardia, a cura di andrea rognoni, milano... Ate (in greco antico: t, «rovina, inganno, dissennatezza») è una figura minore della mitologia greca.

