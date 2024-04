La Soluzione ♚ Così era chiamato Luigi XIV di Francia

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Così era chiamato Luigi XIV di Francia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RE SOLE

Curiosità su Cosi era chiamato luigi xiv di francia: Sole. disambiguazione – "luigi xiv" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi luigi xiv (disambigua). luigi xiv di borbone, detto il re sole... Luigi XIV di Borbone, detto il Re Sole (Le Roi Soleil) o Luigi il Grande (Saint-Germain-en-Laye, 5 settembre 1638 – Versailles, 1º settembre 1715), è stato un membro della casata dei Borbone nonché il 64º re di Francia e 44º di Navarra. Regnò per 72 anni e 110 giorni, dal 14 maggio 1643, quando aveva meno di cinque anni, fino alla morte nel 1715, quando ne aveva quasi 77. La concezione di governo che lo ispirava è perfettamente sintetizzata nella celebre frase: «L'État, c'est moi!» («Lo Stato sono io!»). Per la sua durata il regno di Luigi XIV è al primo posto nella classifica dei regni più lunghi della storia seguito da Elisabetta II del ...

