La Soluzione ♚ Il corpo che insegna all università

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Il corpo che insegna all università. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DOCENTE

Curiosità su Il corpo che insegna all universita: Stato (fino al 1981 corpo delle guardie di pubblica sicurezza) è una forza di polizia ad ordinamento civile a statuto speciale, che fa parte delle forze... Un docente (dal latino docere, insegnare) o insegnante, è un professionista nel campo dell'istruzione in strutture apposite come scuole e università. Il 5 ottobre di ogni anno, a partire dal 1994, si celebra la "Giornata mondiale degli insegnanti". Nell'asilo e scuole elementari i docenti vengono generalmente indicati con il titolo di "maestro", mentre nella scuole superiori e in ambito universitario ed accademico in generale viene privilegiato l'utilizzo del termine "professore".

