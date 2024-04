La Soluzione ♚ Comprende Estremo e Medio Oriente

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Comprende Estremo e Medio Oriente. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ASIA

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Comprende estremo e medio oriente: Riferimento. il medio oriente è una regione storico-geografica che comprende territori dell'asia occidentale e dell'africa settentrionale (egitto) e in esso a... L'Asia è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente, a sua volta parte del supercontinente euroasiatico insieme all'Europa e di quello eurafrasiatico insieme ad Europa ed Africa. È il continente più vasto al mondo, con una superficie di oltre 4,4 volte più grande di quella dell'Europa e pari a circa un terzo di tutte le terre emerse e, con circa 4,7 miliardi di abitanti, è anche il più popolato.

Altre Definizioni con asia; comprende; estremo; medio; oriente;