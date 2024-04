La Soluzione ♚ Citato in precedenza

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Citato in precedenza. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANZIDETTO

Curiosità su Citato in precedenza: Opere citato, "nell'opera citata" ) ricorre nelle note a piè di pagina (o in quelle poste a fine capitolo) per riferirsi a un'opera citata in precedenza, evitando... Con fondamentalismo islamico (in arabo , al-uuliyya al-islamiyya) si usa definire, almeno a partire dalla nascita della Repubblica Islamica nell'Iran, quella corrente di attivismo teoretico e politico conservatore che attraverso interpretazioni letterali del Corano e di altri testi islamici propugna un ritorno ai «fondamenti» dell'Islam delle origini, ritenuti autentici e infallibili.

