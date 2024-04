La Soluzione ♚ La cantante jazz Washington

La soluzione di 5 lettere per la definizione: La cantante jazz Washington. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DINAH

Curiosità su La cantante jazz washington: washington, nome d'arte di ruth lee jones (tuscaloosa, 29 agosto 1924 – detroit, 14 dicembre 1963), è stata una cantante statunitense di blues, jazz e... Dinah Shore, nome d'arte di Frances Rose Shore (Winchester, 29 febbraio 1916 – Beverly Hills, 24 febbraio 1994), è stata una cantante, attrice e personaggio televisivo statunitense. È stata particolarmente in auge durante l'epoca delle Big Band, fra gli anni quaranta e gli anni cinquanta. Nel cinema d'animazione ha dato la voce a Bongo nel cortometraggio Bongo e i tre avventurieri, nono classico della Disney, prodotto nel 1947. Il suo singolo I'll Walk Alone, che la vide presente nel film La nave della morte, si piazzò al primo posto delle classifiche di vendita negli Stati Uniti Billboard Hot 100 restandovi quattro settimane fra l'ottobre ...

