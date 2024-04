La Soluzione ♚ Atropo Lachesi e

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Atropo Lachesi e. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CLOTO

Curiosità su Atropo lachesi e: Esperidi, caronte e le tre moire: cloto, lachesi e atropo. oltre a etere e a emera, erebo ebbe dalla notte altri figli: non si trattava di vere e proprie divinità... Clòto (in greco antico: , kloth, "la Filatrice") era una delle tre Moire (o Parche), figlia, secondo una versione, della Notte o, secondo un'altra, di Zeus e di Temi o Mnemosine. Era la più giovane e tradizionalmente associata alla nascita. Era la tessitrice, che filava lo stame della vita.

