La Soluzione ♚ Arguita da un ragionamento

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Arguita da un ragionamento. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DEDOTTA

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Arguita da un ragionamento: Concordano con l'affermazione di susskind. secondo woit, "in questo caso [il ragionamento antropico] non è altro che una giustificazione per il fallimento. le... TON 618 (soprannome di Tonanzintla 618) è un quasar estremamente luminoso e molto distante dalla Terra, collocato nella costellazione dei Cani da Caccia. Contiene uno dei più massicci buchi neri conosciuti, con una massa pari a circa 66 miliardi di volte la massa solare.

Altre Definizioni con dedotta; arguita; ragionamento;