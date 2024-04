La Soluzione ♚ Ammorbidire un esaminatore

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Ammorbidire un esaminatore. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OLIARE

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Ammorbidire un esaminatore: Dopo essersi alleato con satana. akuma shogun è in grado di indurire e ammorbidire il suo corpo a piacimento, oltre a possedere la tecnica hell's nine point... Le Cicladi (in greco de, Kykládes), così chiamate per la loro disposizione a cerchio (in greco antico: , en kýklo) intorno a Delo, sono un gruppo di isole greche nel Mar Egeo, situate a sud dell'Attica e dell'Eubea. L'arcipelago è composto da circa 220 isole, di cui le principali sono Amorgo, Anafi, Andro, Antiparo, Argentiera, Delo, Io, Ceo (o Zea), Citno (o Termia), Milo, Micono, Nasso, Paro, Policandro, Serfanto, Sifanto (o Sifno), Sicandro, Siro (o Sira), Tino e Santorini (o Thera). Secondo Strabone erano originariamente solo dodici: Ceo, Citno, Serfanto, Milo, Sifno, Cimolo, Paro, Nasso, Siro, Micono, Tino e Andro. A ...

Altre Definizioni con oliare; ammorbidire; esaminatore;