La Soluzione ♚ Un alternativa alla bicicletta

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Un alternativa alla bicicletta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MONOPATTINO

Curiosità su Un alternativa alla bicicletta: Stai cercando altri significati, vedi bicicletta (disambigua). la bicicletta (spesso abbreviata in bici) è un veicolo azionato dalla forza muscolare... Il monopattino è un veicolo a due o più ruote, il cui movimento/propulsione è determinato dalla spinta muscolare umana tramite gli arti inferiori. È costituito da una pedana, sulla quale si poggiano i piedi, da un manubrio, imperniato sulla pedana, che si usa per cambiare direzione e da un freno, solitamente collocato posteriormente affinché blocchi la ruota posteriore e quindi conseguentemente il veicolo, oppure come i classici freni da bicicletta, cioè vicino al poggiamani sul manubrio. Di tale mezzo esiste una versione ad uso commerciale atta al trasporto delle merci, il chukudu, utilizzato nel Congo, invece altre versioni del ...

