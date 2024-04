La Soluzione ♚ Voto di sufficienza

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Voto di sufficienza. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SEI

Curiosità su Voto di sufficienza: Novantaquattresimo posto con un incasso finale di 1669963 €. il pubblico ha espresso per questo film un voto di sufficienza (imdb: 5,4/10; mymovies.it: 2,8/5; movieplayer... Sei (indoeuropeo *sueks-; cf. latino sex, greco , sanscrito á-, gotico saihs, armeno vec) è il numero naturale dopo il 5 e prima del 7.

