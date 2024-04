La Soluzione ♚ A volte blocca il muscolo

Soluzione : CRAMPO

Curiosità su A volte blocca il muscolo: O danneggiato il nervo laringeo inferiore, che decorre a cavallo dell'arteria tiroidea inferiore, dato che innerva quasi tutti i muscoli laringei implicati... I crampi sono dolori muscolari improvvisi e violenti causati dalla contrazione involontaria di uno o più muscoli. Il crampo può essere definito anche come uno stato di affaticamento che può trarre origine da uno squilibrio idro-elettrolitico o da un deficit energetico che influenza la stabilità della membrana del moto neurone alfa. Uno stato di fatica acuta determina un'alterazione del turnover del calcio, ponendo la membrana del motoneurone in un nuovo livello di equilibrio in corrispondenza di un potenziale ben più elevato di quello di riposo. I crampi notturni alle gambe sono contrazioni involontarie di uno o più muscoli delle gambe che ...

