La Vio delle Paralimpiadi

La soluzione di 4 lettere per la definizione: La Vio delle Paralimpiadi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BEBE

Curiosità su La vio delle paralimpiadi: Beatrice maria adelaide marzia vio grandis, detta bebe vio (venezia, 4 marzo 1997), è una schermitrice italiana, specializzata nel fioretto, campionessa... Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis, detta Bebe Vio (Venezia, 4 marzo 1997), è una schermitrice italiana, specializzata nel fioretto, campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico.

