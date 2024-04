La Soluzione ♚ Variable Structure System

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Variable Structure System. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VSS

Curiosità su Variable structure system: Particolare variabile specificata nel campo variable bindings (per i comandi get/getnext/set è posto a 0); variable bindings: associa il nome della variabile... Il VSS (in lingua russa , Vintovka Snayperskaya Spetsialnaya o "Fucile di precisione speciale"), anche chiamato Vintorez ("trancia filo"), è un fucile di precisione progettato nei tardi anni ottanta dalla TsNIITochMash e sviluppato dagli arsenali Tula. È usato principalmente dalle unità Spetsnaz del Ministero dell'Interno della Federazione Russa e dai Sabotatori dell'Esercito Russo per operazioni sotto copertura o clandestine, una sua abilità evidente è quella di poter essere smontato e riposto in una valigetta appositamente preparata.

