La Soluzione ♚ Umberto capostipite della famiglia Savoia

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Umberto capostipite della famiglia Savoia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BIANCAMANO

Curiosità su Umberto capostipite della famiglia savoia: Fu un antico stato preunitario, sorto con umberto i biancamano (980-1048), considerato il capostipite della dinastia sabauda in quanto primo personaggio... Umberto I Biancamano di Savoia, detto altrimenti dalle Bianche Mani (in francese Humbert I aux Blanches Mains) (970/980 – Hermillon, 19 luglio 1047 o 1048), fu Conte di Moriana tra il 1000 e il 1047. È considerato il capostipite della dinastia dei Savoia.

Altre Definizioni con biancamano; umberto; capostipite; famiglia; savoia;