La Soluzione ♚ Ulisse gli disse di essere Nessuno

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Ulisse gli disse di essere Nessuno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : POLIFEMO

Curiosità su Ulisse gli disse di essere nessuno: Basata sull'omonimo poema di omero. ne è stata distribuita una versione ridotta cinematografica dal titolo le avventure di ulisse. gli attori protagonisti furono... Polifemo (in greco antico: fµ, Polýphemos, letteralmente «che parla molto, chiacchierone» oppure «molto conosciuto»), è un ciclope della mitologia greca citato da vari autori antichi: Omero, Teocrito, Euripide, Ovidio, Virgilio.

