La Soluzione ♚ Ufficiale dell esercito

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Ufficiale dell esercito. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SOTTOTENENTE

Curiosità su Ufficiale dell esercito: Encyclopædia britannica, inc. distintivi di grado degli ufficiali generali dell’esercito italiano, su esercito.difesa.it. url consultato il 24 agosto 2006 (archiviato... Quello di sottotenente è in molti paesi il primo grado degli ufficiali inferiori (codice NATO: OF-1[b]), superiore ai sottufficiali e inferiore al tenente; in altri paesi è, invece, un grado dei sottufficiali, il più elevato (come in Brasile) o uno dei più elevati (come in Spagna, dove è subordinato al suboficial mayor). Dove non è il sottotenente, primo grado degli ufficiali è il secondo tenente, utilizzato nei paesi di lingua inglese (second lieutenant) e altrove (ad esempio, in Brasile), o l'alfiere in certi paesi di lingua spagnola (alférez, in Spagna, Argentina, Cile, ecc.) e portoghese (alferes, in Portogallo e, nel passato, in ...

