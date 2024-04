La Soluzione ♚ Lo Stato usa con Atlanta

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Lo Stato usa con Atlanta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GEORGIA

Curiosità su Lo stato usa con atlanta: Aree sotto la sovranità del governo federale degli usa ma non facenti parte di nessuno stato con un qualche grado di autonomia dal congresso. solitamente... La Georgia (in georgiano , Sakartvelo · ) è uno Stato del Caucaso meridionale situato sulla riva orientale del Mar Nero. Confina a nord con la Russia, a sud con la Turchia e l'Armenia, a sud-est con l'Azerbaigian ed è bagnata a ovest dal Mar Nero. Il paese copre un'area di 69700 km² e ha una popolazione di 3716858 abitanti. La sua capitale è Tbilisi. Dal punto di vista geografico è considerata parte dell’Europa orientale e dell’Asia occidentale oppure un paese transcontinentale, essendo attraversata dalla catena del Caucaso, una delle linee convenzionali di separazione tra l'Europa e l'Asia. Dal punto di vista storico-culturale è ...

