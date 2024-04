La Soluzione ♚ Si spiegano in mare

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Si spiegano in mare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VELE

Curiosità su Si spiegano in mare: Seppia, sesamo nero, more, pane nero, aglio nero e fagioli neri. i giudici spiegano che i concorrenti possono abbinare gli ingredienti neri con ingredienti... Le vele di Scampia sono un complesso residenziale costruito nell'omonimo quartiere di Napoli tra il 1962 e il 1975. Prendono il nome dalla loro forma triangolare, che ricorda quella di una vela: ogni costruzione, larga alla base, va restringendosi man mano che si sale verso i piani superiori. Il complesso venne progettato dall'architetto Francesco Di Salvo ed era originariamente composto da 7 edifici su un'area di 115 ettari; quattro di questi edifici sono stati demoliti nel 1997, 2000, 2003 e 2020; dei tre rimasti, due saranno demoliti mentre l'ultimo verrà riqualificato. Il quartiere e le aree comuni del complesso divennero nel tempo ...

Altre Definizioni con vele; spiegano; mare;