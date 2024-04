La Soluzione ♚ Sono stati bambini

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Sono stati bambini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GIOVANI

Curiosità su Sono stati bambini: L'ultima volta che siamo stati bambini è un film del 2023 diretto da claudio bisio, al suo esordio alla regia. il film è basato sull'omonimo romanzo di... La giovinezza (chiamata anche gioventù, derivante dal latino iuventus) rappresenta quella fase, relativamente allo sviluppo umano, compresa tra l'adolescenza e la vita da adulto.

