La Soluzione ♚ Sistema di navigazione satellitare sigla

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Sistema di navigazione satellitare sigla. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GPS

Curiosità su Sistema di navigazione satellitare sigla: Il sistema di posizionamento satellitare regionale indiano (in sigla irnss da indian regional navigational satellite system), chiamato anche con il nome... Il sistema di posizionamento globale (acronimo in inglese: Global Positioning System, a sua volta abbreviazione di NAVSTAR GPS, acronimo di NAVigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System o di NAVigation Signal Timing And Ranging Global Positioning System) è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare militare statunitense. Attraverso una rete dedicata di satelliti artificiali in orbita, fornisce a un terminale mobile o ricevitore GPS informazioni sulle sue coordinate geografiche e sul suo orario in ogni condizione meteorologica, ovunque sulla Terra o nelle sue immediate vicinanze, dove vi sia un contatto privo ...

