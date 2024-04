La Soluzione ♚ Seguono le navi

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Seguono le navi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCIE

Curiosità su Seguono le navi: Seascape), hanno 23 ponti, di cui 19 passeggeri. sono apostrofate come “le navi che seguono il sole” per i numerosi spazi aperti, soprattutto per la promenade... La teoria del complotto sulle scie chimiche (in inglese chemtrails conspiracy theory) sostiene che, alle scie di condensazione visibili nell'atmosfera terrestre, create dagli aerei, siano intenzionalmente aggiunti degli agenti chimici o biologici, spruzzati in volo per mezzo di ipotetiche apparecchiature montate sui velivoli, per varie finalità. Il diffondersi di questa teoria nel mondo attraverso i mass media, in particolare Internet, ha fatto sì che enti governativi si siano trovati a ricevere, da parte di varie persone, richieste di spiegazioni in merito a questo presunto fenomeno. Gli stessi enti governativi e la comunità scientifica ...

Altre Definizioni con scie; seguono; navi;