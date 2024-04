La Soluzione ♚ Sbucciati

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Sbucciati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SPELATI

Curiosità su Sbucciati: Metterle in una brocca molto capiente. unire l'arancia ed il limone, non sbucciati ma tagliati a fettine sottili, lo zucchero, la cannella, i chiodi di garofano... Tobia. Gli occhi di Elisha è il secondo romanzo di Timothée de Fombelle, seguito di Tobia. Un millimetro e mezzo di coraggio.