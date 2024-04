La Soluzione ♚ Ressa di gente

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Ressa di gente. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CALCA

Curiosità su Ressa di gente: Micene ospite ei venne, onde far gente che alle sacre mura li seguisse di tebe, a cui già mossa avean la guerra; e ne fêr ressa e preghi per ottenerne generosi... La calca di Halloween di Seul (, , Itaewon apsa sagoLR, It’aewon apsa sagoMR) è stato un evento mortale verificatosi la sera del 29 ottobre 2022, durante i festeggiamenti per la serata di Halloween in corso nel quartiere di Itaewon, a Seul, Corea del Sud. Nella calca sono morte almeno 158 persone decedute per arresto cardiaco e rimaste successivamente schiacciate nella folla , mentre altre 196 sono rimaste ferite. Si tratta, in termini di vittime, del peggiore disastro in Corea del Sud dal naufragio della Sewol nel 2014, che uccise 306 persone, nonché del disastro in Corea del Sud con il maggior numero di persone coinvolte ...

