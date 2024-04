La Soluzione ♚ La regione con Verbania

La soluzione di 8 lettere per la definizione: La regione con Verbania. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PIEMONTE

Curiosità su La regione con verbania: Cannobina nel 2019. il capoluogo è la città di verbania; per questo è a volte impropriamente chiamata provincia di verbania. alcuni uffici della provincia... Il Piemonte (AFI: /pje'monte/; Piemont [pje'mnt] in piemontese, in occitano e in lombardo, Piémòn in patois valdostano; Piemont [pje'mont] nella variante Töitschu della lingua walser, Piemónte [pje'mnte] in ligure; Piémont [pje.m~] in francese) è una regione a statuto ordinario di 4 251 344 abitanti dell'Italia nord-occidentale, con capoluogo amministrativo – nonché capitale storica – la città di Torino. Confina a ovest con la Francia (regioni Alvernia-Rodano-Alpi e Provenza-Alpi-Costa Azzurra), a nord-ovest con la Valle d'Aosta, a nord con la Svizzera (Canton Vallese e Canton Ticino), a est con la Lombardia, a sud-est per un breve ...

