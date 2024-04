La Soluzione ♚ Ranocchie verdi

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Ranocchie verdi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ILE

Curiosità su Ranocchie verdi: Solamente da ranocchie, il giocatore comanda una delle ranocchie verdi, cioè le ballerine, che hanno il compito di seguire i movimenti della ranocchia rosa,... L'Île-de-France (AFI: /il d f~s/), talvolta in italiano Isola di Francia, è una regione storica e amministrativa della Francia, il cui capoluogo è Parigi. Amministrativamente ha giurisdizione su 8 dipartimenti (Essonne, Hauts-de-Seine, Parigi, Senna-Saint-Denis, Valle della Marna, Senna e Marna, Val-d'Oise e Yvelines) e comprende importanti centri quali Boulogne-Billancourt, Colombes, Saint-Denis, Argenteuil e Versailles. Complessivamente, fanno capo a tale regione 25 arrondissement, 317 cantoni e 1281 comuni. L'etnico degli abitanti dell'Île-de-France è francilien (femminile francilienne). Desueto e decaduto l'esonimo franciano, termine ...

