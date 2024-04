La Soluzione ♚ Può essere pietosa

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere pietosa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BUGIA

Curiosità su Puo essere pietosa: E solo dopo giorni gli aveva rivelato la verità, quindi a causa della pietosa bugia lui non aveva potuto partecipare al funerale e per anni aveva provato... Una bugia di troppo (A Thousand Words) è un film statunitense del 2012 diretto da Brian Robbins, con protagonista Eddie Murphy.

